Заказчиком выступает Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области. Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 9 ноября.
Начальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей, деньги планируется освоить в следующем году. Согласно техническому заданию, диагностика автомобиля должна занимать не более 10 дней, ремонт - не более 21 дня.
Услуги придется оказывать до 22 ноября 2023 года.
По информации Donday, предстоит ремонтировать такие машины как BMW, Ford, Lexus и "Гелендваген".
Ранее стало известно, что на автомобильные номера для МВД в Крыму и Ростове потратят 138,8 миллионов рублей.