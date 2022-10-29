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Полиция в Ростовской области заказала ремонт «Гелендвагена» и Lexus

29 октября 07:51
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут подрядчика, который будет заниматься ремонтом и техобслуживанием служебных машин полиции, говорится на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области. Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 9 ноября. 

Начальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей, деньги планируется освоить в следующем году. Согласно техническому заданию, диагностика автомобиля должна занимать не более 10 дней, ремонт - не более 21 дня. 

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Услуги придется оказывать до 22 ноября 2023 года. 

По информации Donday, предстоит ремонтировать такие машины как BMW, Ford, Lexus и "Гелендваген".

Ранее стало известно, что на автомобильные номера для МВД в Крыму и Ростове потратят 138,8 миллионов рублей.

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ремонт#Илья Протвинов
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