В начале ноября из-за ремонтных работ на железнодорожных путях в Новочеркасске изменится расписание электричек, курсирующих между Ростовом и Усть-Донецком. Так, с 1 по 2 ноября электричка № 6170 «Усть-Донецкая — Ростов» будет останавливаться в Новочеркасске на час позже — с 09.37 мск по 09.54 мск. В обратном направлении электричка будет прибывать в Новочеркасск на десять минут позже — в 14.54 мск — 14.55 мск.