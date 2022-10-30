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Расписание электричек «Ростов — Усть-Донецк» изменится с 1 ноября

30 октября 14:18
Фото: 1MI
Из-за ремонтных работ на путях временно изменится расписание электричек, курсирующих между Ростовом и Усть-Донецком, предупредили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В начале ноября из-за ремонтных работ на железнодорожных путях в Новочеркасске изменится расписание электричек, курсирующих между Ростовом и Усть-Донецком. Так, с 1 по 2 ноября электричка № 6170 «Усть-Донецкая — Ростов» будет останавливаться в Новочеркасске на час позже — с 09.37 мск по 09.54 мск. В обратном направлении электричка будет прибывать в Новочеркасск на десять минут позже — в 14.54 мск — 14.55 мск.

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С 3 по 4 ноября изменения коснутся только электрички, курсирующей из Усть-Донецка в Ростов. Она будет прибывать в Новочеркасск на три минуты позже в 08.55 мск.

Ранее стало известно, что дончане смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноября.

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