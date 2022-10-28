Власти напомнили, что 30 ноября в Ростовской области отпразднуют День домашних животных, а потому в течение всего месяца с 1 ноября дончане смогут провезти животных в электричках абсолютно бесплатно.
Согласно тексту объявления, это касается мелких домашних животных, собак, включая крупные и служебные породы, а также птиц. Уточняется, что маленьких животных и птиц можно провозить в вагонах, а вот с крупными собаками придется ехать в тамбуре и не забыть надеть на питомца намордник и поводок. При этом дончанам позволено не предъявлять ветеринарные документы.
Ранее беженцы, приезжающие в Ростовскую область, пожаловались, что не знают, что делать со своими домашними животными.