Согласно тексту объявления, это касается мелких домашних животных, собак, включая крупные и служебные породы, а также птиц. Уточняется, что маленьких животных и птиц можно провозить в вагонах, а вот с крупными собаками придется ехать в тамбуре и не забыть надеть на питомца намордник и поводок. При этом дончанам позволено не предъявлять ветеринарные документы.