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Дончане смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно с 1 по 30 ноября

28 октября 12:54
Фото: Peter Munks/CC BY 2.0 / wikimedia.org
В Ростовской области в течение всего ноября жители региона смогут провозить своих животных в пригородных поездах абсолютно бесплатно, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти напомнили, что 30 ноября в Ростовской области отпразднуют День домашних животных, а потому в течение всего месяца с 1 ноября дончане смогут провезти животных в электричках абсолютно бесплатно. 

Согласно тексту объявления, это касается мелких домашних животных, собак, включая крупные и служебные породы, а также птиц. Уточняется, что маленьких животных и птиц можно провозить в вагонах, а вот с крупными собаками придется ехать в тамбуре и не забыть надеть на питомца намордник и поводок. При этом дончанам позволено не предъявлять ветеринарные документы. 

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Ранее беженцы, приезжающие в Ростовскую область, пожаловались, что не знают, что делать со своими домашними животными.

 

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#Надежда Пустяк#Животные#Домашние животные#Общественный транспорт#Транспорт#Ростовская область#Общество
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