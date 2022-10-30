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Строительные леса рухнули на три автомобиля в новом ЖК на Горсоветской в Ростове

30 октября 17:04
Фото: Социальные сети
В Ростове строительные леса упали с многоэтажки на припаркованные машины, видео происшествия выкладывают в соцсетях очевидцы.

В Ростове шквалистый ветер повалил строительные леса с новостройки на Горсоветской, 49/1. Конструкции упали на три припаркованных рядом автомобиля. На фото и видео, публикуемых очевидцами, видно, что пострадали лобовые стекла и корпуса машин. У одного из авто полностью разрушено заднее стекло.

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В соцсетях комментаторы сочувствуют владельцам машин, однако отмечают, что парковать их рядом со строящимся домом было не лучшей идеей.

Ранее экстренные службы предупреждали ростовчан быть предельно острожными из-за ливней и шквалистого ветра.

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