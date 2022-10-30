В Ростове шквалистый ветер повалил строительные леса с новостройки на Горсоветской, 49/1. Конструкции упали на три припаркованных рядом автомобиля. На фото и видео, публикуемых очевидцами, видно, что пострадали лобовые стекла и корпуса машин. У одного из авто полностью разрушено заднее стекло.