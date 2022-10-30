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В центре Ростова старое дерево рухнуло на четыре иномарки

30 октября 13:55
Фото: Социальные сети
В центре Ростова рухнувшее дерево повредило четыре припаркованные машины, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Ростове во дворе дома на пересечении улицы Филимоновской и переулка Соборного из-за ветра рухнуло старое дерево. При падении оно повредило четыре припаркованные рядом дорогие иномарки. Владельцы авто ошарашены произошедшим. Они посетовали, что парковали машины в положенных местах и теперь намерены добиваться справедливости и возмещения ущерба.

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Ранее синоптики предупреждали ростовчан о ливнях и сильном ветре в воскресенье 30 октября. Жителям города рекомендовали не оставлять авто рядом с аварийными деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Авто
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