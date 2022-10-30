В Ростове во дворе дома на пересечении улицы Филимоновской и переулка Соборного из-за ветра рухнуло старое дерево. При падении оно повредило четыре припаркованные рядом дорогие иномарки. Владельцы авто ошарашены произошедшим. Они посетовали, что парковали машины в положенных местах и теперь намерены добиваться справедливости и возмещения ущерба.