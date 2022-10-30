О награждении сообщил сам губернатор в своем Телеграм-канале, но не назвал имя героя. Кроме того, на фотографии с награждения военнослужащий стоит спиной и его лица не видно.
«За проявленный в ходе специальной военной операции героизм вручил сегодня по поручению Президента РФ Путина Орден Мужества нашему земляку казаку Родионово-Несветайского юрта Войска Донского», — сообщил Голубев 29 октября.
Ранее житель Новочеркасска, обливший красной краской баннеры с героями СВО, заявил, что решил уйти на фронт добровольцем.