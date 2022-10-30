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Василий Голубев наградил засекреченного героя СВО

30 октября 07:28
Фото: Василий Голубев Телеграм-канал
Губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил героя специальной военной операции, имя которого осталось секретом.

О награждении сообщил сам губернатор в своем Телеграм-канале, но не назвал имя героя. Кроме того, на фотографии с награждения военнослужащий стоит спиной и его лица не видно.

«За проявленный в ходе специальной военной операции героизм вручил сегодня по поручению Президента РФ Путина Орден Мужества нашему земляку казаку Родионово-Несветайского юрта Войска Донского», — сообщил Голубев 29 октября.

Ранее житель Новочеркасска, обливший красной краской баннеры с героями СВО, заявил, что решил уйти на фронт добровольцем.

 

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