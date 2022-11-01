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Неработающие фонари и светофоры в Левенцовке в Ростове провоцируют ДТП

1 ноября 15:47
Фото: Арсений Рябинцев
Фонари и светофоры, установленные по улице Еременко и проспекту Солженицына, не работают месяцами и провоцируют аварийные ситуации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский автомобилист Арсений Рябинцев.

Как рассказал Арсений Рябинцев, в Левенцовском микрорайоне на улицах Еременко и по проспекту Солженицына несколько месяцев не работают светофоры и дорожные фонари.

«Ночью там страшно ездить, потому что ничего не видно. Не дай бог человек выскочит на дорогу, там как раз автобусная остановка. Две дороги двухполосных подряд, два светофора и ни один никогда не работал. Хотя дома по этой части Еременко заселены», — возмутился водитель.

Он добавил, что на дороге регулярно сбивают кроликов и птиц, но несчастные случаи могут произойти и с людьми.

«Непонятно, куда смотрят дорожники и коммунальщики. Почему дорога не освещена никак, почему пешеходы должны подгадывать момент чтобы через две-три полосы перебежать. А им деваться некуда — остановка на той стороне», — говорит Арсений.

По словам Рябинцева, фонари и светофоры еще ни разу не включались: а, значит, это не временная неисправность, а плохая подготовка дорожного оборудования.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области сбили 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу вне перехода.

#Общество#Эксклюзив#Дорога#Анна Ивченко#Происшествия#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Микрорайон Левенцовский#Городская среда#Дтп
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