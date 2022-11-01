Неработающие фонари и светофоры в Левенцовке в Ростове провоцируют ДТП

«Ночью там страшно ездить, потому что ничего не видно. Не дай бог человек выскочит на дорогу, там как раз автобусная остановка. Две дороги двухполосных подряд, два светофора и ни один никогда не работал. Хотя дома по этой части Еременко заселены», — возмутился водитель.