В Новочеркасске создадут особую экономическую зону

Это стало известно во время визита губернатора Василия Голубева в Беларусь. Его заинтересовал опыт создания индустриального парка.
Глава региона рассказал, что эти наработки должны быть учтены при реализации подобных проектов на родине. Он напомнил о наличии индустриального парка в Новочеркасске.
«Здесь находятся производства 11 компаний, а всего числятся 67 резидентов. Но сейчас есть куда расти», — уточнил губернатор.
Он добавил, что идет подготовка документов для Минэкономразвития России, чтобы создать особую экономическую зону.
Ранее губернатор Голубев рассказал, как санкции повлияли на экономику в Ростовской области.