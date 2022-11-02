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В Новочеркасске создадут особую экономическую зону

2 ноября 14:57
Фото: donland.ru
Особая экономическая зона в Роствоской области

Губернатор Василий Голубев заявил, что Новочеркасск станет особой экономической зоной

В Новочеркасске рассматривают вопрос создания особой экономической зоны, сообщили в облправительстве.

Это стало известно во время визита губернатора Василия Голубева в Беларусь. Его заинтересовал опыт создания индустриального парка.

Глава региона рассказал, что эти наработки должны быть учтены при реализации подобных проектов на родине. Он напомнил о наличии индустриального парка в Новочеркасске.

«Здесь находятся производства 11 компаний, а всего числятся 67 резидентов. Но сейчас есть куда расти», — уточнил губернатор.

Губернатор Голубев рассказал, как санкции повлияли на экономику в Ростовской области
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Фото: donland.ru


Он добавил, что идет подготовка документов для Минэкономразвития России, чтобы создать особую экономическую зону.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как санкции повлияли на экономику в Ростовской области.


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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика#Илья Протвинов
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