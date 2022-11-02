Ученые АзНИИРХ провели в октябре экспедицию на Усть-Манычском, Веселовском и межплотинном участках Пролетарского водохранилища в Ростовской области. Исследовав водоемы, они пришли к выводу, что за год там увеличилась доля раков, которые пополнят промысловый запас в будущем. Об этом свидетельствуют уловы ученых, на 40-55% состоящие именно из особей промыслового размера.
Сейчас ученые думают о разработке прогнозов состояния запасов членистоногих на ближайшие несколько лет.
Между тем ранее в хуторе Каменный Брод Ростовской области обнаружили свалку из мертвых раков. Местные жители предположили, что раки могли задохнуться во время перевозки, и горе-рыбаки решили избавиться от них таким вопиющим способом.