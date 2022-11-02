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В Ростовской области стало больше крупных раков

2 ноября 17:24
Фото: 1MI
В водохранилищах Ростовской области выросла популяция раков, заявляют ученые АзНИИРХ.

Ученые АзНИИРХ провели в октябре экспедицию на Усть-Манычском, Веселовском и межплотинном участках Пролетарского водохранилища в Ростовской области. Исследовав водоемы, они пришли к выводу, что за год там увеличилась доля раков, которые пополнят промысловый запас в будущем. Об этом свидетельствуют уловы ученых, на 40-55% состоящие именно из особей промыслового размера.

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Сейчас ученые думают о разработке прогнозов состояния запасов членистоногих на ближайшие несколько лет.

Между тем ранее в хуторе Каменный Брод Ростовской области обнаружили свалку из мертвых раков. Местные жители предположили, что раки могли задохнуться во время перевозки, и горе-рыбаки решили избавиться от них таким вопиющим способом.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Экология
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