Ученые АзНИИРХ провели в октябре экспедицию на Усть-Манычском, Веселовском и межплотинном участках Пролетарского водохранилища в Ростовской области. Исследовав водоемы, они пришли к выводу, что за год там увеличилась доля раков, которые пополнят промысловый запас в будущем. Об этом свидетельствуют уловы ученых, на 40-55% состоящие именно из особей промыслового размера.