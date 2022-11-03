rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Крупнейшая фабрика обуви из Ростова полностью перешла на пошив армейских берцев

3 ноября 09:40
Фото: MIL.ru
В Ростовской области производитель обуви полностью переквалифицировался на производство берцев для Минобороны, сообщили в правительстве региона.

Завод по производству обуви в Ростовской области полностью переквалифицировался под нужды Минобороны России. Предприятие ежемесячно изготавливает около 60 тысяч пар берцев. Работники рассказали, что после начала спецоперации добавили на язычки берцев букву «Z», а на их подошве пишут название города «Ростов». Таким образом они поддерживают бойцов.

Глава “Ростех” Чемезов предложил повысить зарплаты работникам оборонных заводов
Узнать подробнее

Отмечается, что гособоронзаказы завод выполняет уже более 20 лет. Здесь выпускается 70% всей обуви, производимой в Ростовской области. Однако сейчас завод решил полностью перейти на создание только военной обуви. Это позволило компании войти в число системообразующих предприятий.

Однако не на всех предприятиях Ростовской области дела идут хорошо. Например, в Ростове из-за частичной мобилизации завод не смог реализовать инвестиционный проект. Призвать хотели даже гендиректора предприятия.

Читайте также:
В Ростове представителя Минобороны осудили за махинации с гособоронзаказомЭкс-генерал ЮВО Гурулев рассказал, когда ждать перелома в спецоперации на УкраинеПутин объяснил, почему решил начать спецоперацию на Украине
#Виктория Прутковская#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Производство#Экономика
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12