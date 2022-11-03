Завод по производству обуви в Ростовской области полностью переквалифицировался под нужды Минобороны России. Предприятие ежемесячно изготавливает около 60 тысяч пар берцев. Работники рассказали, что после начала спецоперации добавили на язычки берцев букву «Z», а на их подошве пишут название города «Ростов». Таким образом они поддерживают бойцов.
Отмечается, что гособоронзаказы завод выполняет уже более 20 лет. Здесь выпускается 70% всей обуви, производимой в Ростовской области. Однако сейчас завод решил полностью перейти на создание только военной обуви. Это позволило компании войти в число системообразующих предприятий.
Однако не на всех предприятиях Ростовской области дела идут хорошо. Например, в Ростове из-за частичной мобилизации завод не смог реализовать инвестиционный проект. Призвать хотели даже гендиректора предприятия.