Завод по производству обуви в Ростовской области полностью переквалифицировался под нужды Минобороны России. Предприятие ежемесячно изготавливает около 60 тысяч пар берцев. Работники рассказали, что после начала спецоперации добавили на язычки берцев букву «Z», а на их подошве пишут название города «Ростов». Таким образом они поддерживают бойцов.