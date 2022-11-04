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Ростовчане заявили о расхитителях привезенного для детей песка

4 ноября 14:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону началась кража песка после того, как его привезли для детей, сообщили очевидцы в соцсети.

На одну из улиц коммунальщики привезли песок, чтобы заполнить им детскую площадку. Однако сделать этого пока не успели.

По словам горожан, сразу же появился человек на внедорожнике, который припарковался рядом. У него оказалась лопата, которой он стал собирать песок.

«Привезли песок, чтобы оборудовать детскую площадку. А кто-то „самый умный“ решил украсть его у детей на свои нужды», — заявил автор.

Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину за этот поступок.

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«И не стыдно же на такой то машине», — заявили горожане.

«Четыре миллиона на машину есть, а мешок песка за 50 рублей надо украсть», — пишут ростовчане.

Ранее в Ростове неизвестные украли телефон у пострадавшего в ДТП. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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