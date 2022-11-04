Ростовчане заявили о расхитителях привезенного для детей песка

На одну из улиц коммунальщики привезли песок, чтобы заполнить им детскую площадку. Однако сделать этого пока не успели.
По словам горожан, сразу же появился человек на внедорожнике, который припарковался рядом. У него оказалась лопата, которой он стал собирать песок.
«Привезли песок, чтобы оборудовать детскую площадку. А кто-то „самый умный“ решил украсть его у детей на свои нужды», — заявил автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину за этот поступок.
«И не стыдно же на такой то машине», — заявили горожане.
«Четыре миллиона на машину есть, а мешок песка за 50 рублей надо украсть», — пишут ростовчане.
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