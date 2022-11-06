Выяснилось, что подавляющее число россиян — 65% — согласны с уменьшением масштаба празднования Нового года. Они поддерживают только проведением елок для школьников и воспитанников детских садов. Однако 24% россиян выступили за полную отмену новогодних мероприятий, в том числе, для детей. Лишь 11% респондентов призвали отпраздновать Новый год в привычном формате без каких-либо ограничений.