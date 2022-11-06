В разных регионах России продолжается отмена массовых новогодних мероприятий, сокращается объем средств, выделенных на праздник. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, поддерживают ли они отказ от новогодних корпоративов, концертов и салютов. В опросе приняли участие 232,5 тысячи человек.
Выяснилось, что подавляющее число россиян — 65% — согласны с уменьшением масштаба празднования Нового года. Они поддерживают только проведением елок для школьников и воспитанников детских садов. Однако 24% россиян выступили за полную отмену новогодних мероприятий, в том числе, для детей. Лишь 11% респондентов призвали отпраздновать Новый год в привычном формате без каких-либо ограничений.
Ранее семьям мобилизованных предложили дать дополнительные новогодние выходные.