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Дальше вплавь: ростовчанка пожаловалась на огромные лужи на Сельмаше

6 ноября 05:13
Фото: Яндекс.Карты

Ростовчанка пожаловалась на многолетние лужи, ставшие частью пейзажа на Сельмаше

В Ростове жительница Сельмаша пожаловалась на многолетние лужи на Сельмаше, мешающие передвижению по району, обращение недовольная горожанка прислала порталу «Левенцовка».

Женщина рассказала, что в течение многих лет в Ростове перед зданием на проспекте Сельмаш, 94, где находился магазин «Нива», не ремонтируют выбоины, регулярно накапливающие воду и создающие глубокие лужи.

Ростовчанка напоминает, что осенью постоянно льют дожди, а в этом здании сейчас расположены множество организаций, которые посещают люди. 

«Здесь постоянно ходят люди, причем с детьми. А пешеходную зону отдали под автостоянку, не удосужившись привести в порядок оставшуюся часть тротуара», — возмутилась ростовчанка, заявив, что для пешеходов просто не остается места, чтобы пройти. 

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Женщина считает, что такое состояние дорог неприемлемо для густонаселенного района, особенно учитывая факт, что рядом находятся районная налоговая инспекция, дом культуры и транспортный узел, и надеется, что провалы скоро устранят.

Ранее в Ростове затопило придомовую территорию перед недавно возведенной многоэтажкой. 

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