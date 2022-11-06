«Здесь постоянно ходят люди, причем с детьми. А пешеходную зону отдали под автостоянку, не удосужившись привести в порядок оставшуюся часть тротуара», — возмутилась ростовчанка, заявив, что для пешеходов просто не остается места, чтобы пройти.