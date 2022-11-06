Женщина рассказала, что в течение многих лет в Ростове перед зданием на проспекте Сельмаш, 94, где находился магазин «Нива», не ремонтируют выбоины, регулярно накапливающие воду и создающие глубокие лужи.
Ростовчанка напоминает, что осенью постоянно льют дожди, а в этом здании сейчас расположены множество организаций, которые посещают люди.
«Здесь постоянно ходят люди, причем с детьми. А пешеходную зону отдали под автостоянку, не удосужившись привести в порядок оставшуюся часть тротуара», — возмутилась ростовчанка, заявив, что для пешеходов просто не остается места, чтобы пройти.
Женщина считает, что такое состояние дорог неприемлемо для густонаселенного района, особенно учитывая факт, что рядом находятся районная налоговая инспекция, дом культуры и транспортный узел, и надеется, что провалы скоро устранят.
Ранее в Ростове затопило придомовую территорию перед недавно возведенной многоэтажкой.