Вместе с тем днем испуганные ростовчане публиковали фото и видео с вокзала, на которых было видно скопление десятков машин специальных служб. Местные жители переживали, что на вокзале могло произойти какое-либо происшествие. Однако позже свой официальный комментарий дали в МЧС, заверив ростовчан, что для переживаний нет оснований.