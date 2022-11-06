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В Ростов на поезде прибыли 200 маломобильных беженцев из Херсонской области

6 ноября 16:52
Фото: pxhere.com

В Ростов-на-Дону эвакуировали на поезде 200 маломобильных жителей Херсонской области

Около 200 маломобильных граждан Херсонской области прибыли на поезде в Ростовскую область, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Беженцы

В воскресенье 6 ноября в Ростов прибыл поезд с 200 маломобильными гражданами, эвакуированными из Херсонской области. На ростовском ЖД вокзале составы встречали сотрудники МЧС и медики.

Прибывшие - пациенты гериартрических пансионатов и персонал медучреждений Джанкоя. Всего около 200 человек, более половины из которых лежачие и на колясках. В Ростовской области для них подготовлены специализированные места  размещения. Они оказывали беженцам всяческую помощь.

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Из вагонов пассажиров выгружали поочерёдно, чтобы люди не успели замерзнуть на холоде. Спасатели и волонтеры заходили в каждый вагон и переносили все, кто не может передвигаться самостоятельно.

Вместе с тем днем испуганные ростовчане публиковали фото и видео с вокзала, на которых было видно скопление десятков машин специальных служб. Местные жители переживали, что на вокзале могло произойти какое-либо происшествие. Однако позже свой официальный комментарий дали в МЧС, заверив ростовчан, что для переживаний нет оснований.

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#Виктория Прутковская#Ростовская область#Происшествие#Спецоперация#Беженцы
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