В очередной раз над аэропортами юга России был продлен воздушный локдаун. До 15 ноября небо будет закрыто для перелетов в Ростове, Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.