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Аэропорт Платов в Ростове не начнет свою работу раньше 15 ноября

7 ноября 07:16
Фото: Douglas Paul Perkins/CC BY 3.0 / wikimedia.org
Режим ограничения полетов продлили в Ростове до 15 ноября, сообщает Росавиация.

В очередной раз над аэропортами юга России был продлен воздушный локдаун. До 15 ноября небо будет закрыто для перелетов в Ростове, Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

Для передвижения по стране пассажирам рекомендуют использовать альтернативные маршруты и виды транспорта.

Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
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Ранее министр транспорта региона Владимир Окунев назвал небо над Ростовом небезопасным. Поэтому идею открытия аэропорта Платов он считает преждевременной. Также чиновник уточнил, что воздушная гавань получает федеральную поддержку, покрывающую затраты аэропорта из-за простоя.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростов#Окунев Владимир Владимирович#Платов#Спецоперация
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