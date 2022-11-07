Средняя температура воздуха днем составит восемь градусов, по ночам она будет опускаться до одного градуса. Осадков в период с 7 по 13 ноября не ожидается.
В эти дни будет облачно, а с четверга температура может подняться до девяти градусов. Есть вероятность, что усилится ветер до четырех метров в секунду.
Добавим, что с понедельник, 7 ноября, максимальная температура составит семь градусов. Будет ветрено, поэтому деревья лучше обходить стороной и не оставлять рядом с ними машины.
Ранее в Ростове затопило придомовую территорию перед недавно возведенной многоэтажкой.