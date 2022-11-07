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Облачная и холодная погода ожидается на этой неделе в Ростовской области

7 ноября 08:17
Фото: Viktoria Borodinova/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
В Ростовской области погода на этой неделе будет облачной и прохладной, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Средняя температура воздуха днем составит восемь градусов, по ночам она будет опускаться до одного градуса. Осадков в период с 7 по 13 ноября не ожидается.

В эти дни будет облачно, а с четверга температура может подняться до девяти градусов. Есть вероятность, что усилится ветер до четырех метров в секунду.

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Добавим, что с понедельник, 7 ноября, максимальная температура составит семь градусов. Будет ветрено, поэтому деревья лучше обходить стороной и не оставлять рядом с ними машины.

Ранее в Ростове затопило придомовую территорию перед недавно возведенной многоэтажкой.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз погоды#Общество
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