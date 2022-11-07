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В Ростове 200 беженцев из Херсонской области разместят в домах для престарелых

7 ноября 10:50
Фото: 1MI
В Ростовской области предоставляют жилье людям, которые прибывают из Херсона, сообщили в правительстве региона.
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Беженцы

Ранее в Ростов на поезде прибыли 200 маломобильных беженцев из Херсонской области. 
Встречали их и оказывали помощь сотрудники МЧС и медики.

Теперь у правительства стали интересоваться, где размещают жителей другого региона.

«Прибывшие размещены в домах для престарелых и инвалидов Ростовской области», — ответили в облправительстве. 

В Ростов на поезде прибыли 200 маломобильных беженцев из Херсонской области
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Напомним, что власти донского региона пообещали беженцам из Херсонской области материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, им готовы предоставить жилищные сертификаты.

Однако сейчас стало известно, что прибывшие не оформили ни одного сертификата.

 
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Беженцы#Общество
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