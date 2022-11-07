Ранее в Ростов на поезде прибыли 200 маломобильных беженцев из Херсонской области.
Встречали их и оказывали помощь сотрудники МЧС и медики.
Теперь у правительства стали интересоваться, где размещают жителей другого региона.
«Прибывшие размещены в домах для престарелых и инвалидов Ростовской области», — ответили в облправительстве.
Напомним, что власти донского региона пообещали беженцам из Херсонской области материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, им готовы предоставить жилищные сертификаты.
Однако сейчас стало известно, что прибывшие не оформили ни одного сертификата.