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Ростовчанка решила колдовством бороться с соседями

7 ноября 08:39
Фото: Iryna Pustynnikova/CC BY SA4.0 / wikimedia.org

Ростовчанка обещала сделать куклу вуду и проклясть соседей, оставляющих мусор

Жительница Ростова-на-Дону решила при помощи колдовства бороться с соседями, не соблюдающими порядок, говорится в соцсети «ВКонтакте».

В Интернете опубликована фотография с объявлением на мусоропроводе. В нем автор представилась ведьмой в третьем поколении.

«Будешь мусорить — возьму твой мусор и сделаю куклу вуду и прокляну тебя», — говорится в угрозе.

Но пользователей в комментариях это объявление не напугало, а скорее рассмешило. Они в шутку написали, что куклу вуду нельзя делать из мусора.

Фото: vk.com/etorostovnadonu
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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экстрасенс#Кукла#Конфликт
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