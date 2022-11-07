Ростовчанка решила колдовством бороться с соседями

В Интернете опубликована фотография с объявлением на мусоропроводе. В нем автор представилась ведьмой в третьем поколении.
«Будешь мусорить — возьму твой мусор и сделаю куклу вуду и прокляну тебя», — говорится в угрозе.
Но пользователей в комментариях это объявление не напугало, а скорее рассмешило. Они в шутку написали, что куклу вуду нельзя делать из мусора.
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