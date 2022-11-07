В Шахтах Ростовской области сотрудники Южной оперативной таможни накрыли склад с контрабандным алкоголем и сигаретами. У злоумышленников изъяли более 260 пачек табака без акцизных марок, а также 10 тысяч литров коньяка и водки. Они поставлялись из Грузии, Армении, Великобритании, Швейцарии и ОАЭ. Все товары уже отправили на экспертизу. Их приблизительная стоимость составляет порядка 30 миллионов рублей.