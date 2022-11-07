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В Ростовской области нашли склад с импортным табаком и алкоголем на 30 млн рублей

7 ноября 08:31
Фото: Южное таможенное управление
Склад с нелегальным табаком и алкоголем
В Шахтах Ростовской области обнаружен нелегальный склад с контрабандными сигаретами и алкоголем, рассказали в Южном таможенном управлении.

В Шахтах Ростовской области сотрудники Южной оперативной таможни накрыли склад с контрабандным алкоголем и сигаретами. У злоумышленников изъяли более 260 пачек табака без акцизных марок, а также 10 тысяч литров коньяка и водки. Они поставлялись из Грузии, Армении, Великобритании, Швейцарии и ОАЭ. Все товары уже отправили на экспертизу. Их приблизительная стоимость составляет порядка 30 миллионов рублей.

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Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемыми по нему проходят трое жителей Шахт, устанавливаются также их сообщники.

Ранее таможенники Ростовской области не дали вывезти из страны более 100 миллионов рублей наличных денег.

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#Виктория Прутковская#Новости#Таможня
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