Ростовчане пожаловались на застройщика, который не выплачивает компенсации

«После суда документы передали приставам. Мы ждали компенсацию, но ничего не происходило. А застройщик тем временем продолжал строить дома в ЖК „Звездный-2“. Я отправился в офис компании, посмотрел договор на новый дом. Вижу — работает прежняя фирма с теми же людьми. В договоре тоже все совпадает - и сайт, и телефоны. Но только ИНН — другой. Я послал запрос в налоговую и выяснил, что в Ростове работает огромное количество „Донстроев“, с тем же директором, и только ИНН у них отличается», — делится информацией Эльхан Исаев.