Ростовчане пожаловались на застройщика, который не выплачивает компенсации

Истории у ростовчан, обратившихся в редакцию RostovGazeta, примерно одинаковые. Несколько лет назад люди приобрели квартиры в строящемся жилом комплексе «Звездный» в Ростове. Только дата ввода жилых домов в эксплуатацию задерживалась. По словам вложивших деньги в покупку квартир, людей не уведомляли о сроках и причинах задержки строительства. Тем не менее, квартиры покупатели получили, хоть и с задержкой более, чем на год.
Одни жители ЖК «Звездный» полагают, что сдать вовремя дома в эксплуатацию застройщику помешала пандемия. Однако оказалось, что проблема со сроками строительства жилья у «Донстрой» возникала и до появления коронавируса. Так, жительница дома в ЖК «Звездный» Ольга купила квартиру в 2018 году, ожидая получить ее в декабре 2019 года. Только обещания строительной компании затянулись до мая 2021 года.
«Мы вложили деньги в 2019 году, и по обещаниям застройщика, рассчитывали получить квартиру через полгода. А получили только в 2021 году», - отмечает житель комплекса Эльхан Исаев.
Всех приобретателей квартир в ЖК «Звездный» на момент покупки менеджеры строительной компании заверяли, что если сдача дома будет задерживаться, «Донстрой» выплатит компенсацию. Однако, по словам ростовчан, эти обещания оказались пустыми.
«Дом наш все-таки сдали, но только после нашего обращения к губернатору. Срок сдачи объекта задержали на полтора года. Положенной компенсации не дождался никто», — рассказывает Анастасия Надолинская.
По словам ростовчан, сумма компенсации у всех была разная. У одних она достигала 160 тысяч рублей, у других — превышала 200 тысяч рублей. С этим вопросом порядка 150 человек обратились в суд. Иски людей были удовлетворены. Только позже выяснилось, что платить компенсацию застройщик якобы не планировал изначально.
«После суда документы передали приставам. Мы ждали компенсацию, но ничего не происходило. А застройщик тем временем продолжал строить дома в ЖК „Звездный-2“. Я отправился в офис компании, посмотрел договор на новый дом. Вижу — работает прежняя фирма с теми же людьми. В договоре тоже все совпадает - и сайт, и телефоны. Но только ИНН — другой. Я послал запрос в налоговую и выяснил, что в Ростове работает огромное количество „Донстроев“, с тем же директором, и только ИНН у них отличается», — делится информацией Эльхан Исаев.
По словам собеседника, суть такой схемы у застройщика достаточно проста. При наступлении ответственности, «Донстрой» меняет ИНН и строит дальше. А требования к «другой фирме» предъявить никто не может.
«Пока в ЖК „Звездный“ шло строительство домов, они как-то выплачивали компенсацию. Им деваться было некуда — надо же было как-то заканчивать строительство. А наш дом оказался крайний, на нем комплекс закрывался. Поэтому „Донстрой“ быстро изменил ИНН и заявил, что денег у него нет. Странно, что при этом он продолжает строить жилой комплекс „Звездный -2“, и продает в нем квартиры», — говорит жительница дома на улице Творческой Галина.
Выяснить ситуацию в ООО «Донстрой» корреспонденту RostovGazeta не удалось. Узнав суть вопроса, в приемной руководителя сообщили, что директора нет на месте.
«Попробуйте позвонить во второй половине дня», — предложила секретарь.
Информация уточняется.