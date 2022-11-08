Семьи в Ростове-на-Дону заявили, что сосед оставил их без отопления

Речь идет о доме в переулке Крепостной. Жильцы рассказали, что сосед начал ремонт в подвале и якобы разрушил отопительные системы.
"Ремонтировать он их не собирается. Без отопления и горячей воды остались более 10 семей", - сказано в сообщении.
В комментариях пользователи написали, что нужно обращаться в городскую прокуратуру и жилинспекцию. Тогда будет проведена проверка.
"Необходимо писать в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию и все это делать одновременно", - написали ростовчане.
"Кто ему разрешил делать ремонт в подвале многоквартирного дома?", - интересуются горожане.
Ранее теплоснабжение в доме на Батуринской в Ростове восстановили после порыва.