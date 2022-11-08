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Семьи в Ростове-на-Дону заявили, что сосед оставил их без отопления

8 ноября 04:48
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону начал ремонт в подвале многоквартирного дома и оставил несколько семей без отопления, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о доме в переулке Крепостной. Жильцы рассказали, что сосед начал ремонт в подвале и якобы разрушил отопительные системы. 

"Ремонтировать он их не собирается. Без отопления и горячей воды остались более 10 семей", - сказано в сообщении. 

В комментариях пользователи написали, что нужно обращаться в городскую прокуратуру и жилинспекцию. Тогда будет проведена проверка. 

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"Необходимо писать в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию и все это делать одновременно", - написали ростовчане. 

"Кто ему разрешил делать ремонт в подвале многоквартирного дома?", - интересуются горожане. 

Ранее теплоснабжение в доме на Батуринской в Ростове восстановили после порыва.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отопление#Общество
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