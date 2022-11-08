Издание 161.ру пишет, что подозреваемый требовал деньги от компании, обещая не распространять про нее негативную информацию. Речь идет о сумме в 1,3 миллиона рублей.
Срок ареста продлится до 11 декабря. Официальной информации не поступало, она уточняется.
Добавим, что Маркин является одним из активистов канала «Клуб Патриот» на Youtube. Он ходил по магазинам и искал просроченные товары.
Всего на канале насчитывается 133 тысячи подписчиков, последнее видео выходило три недели назад.
Ранее ростовского авторитета Карлика осудили за вымогательство отеля в Таиланде.