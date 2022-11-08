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В Ростове-на-Дону арестовали блогера по подозрению в вымогательстве 1,3 млн рублей

8 ноября 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, арестовали блогера Александра Маркина якобы по подозрению в вымогательстве.
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Блогер

Издание 161.ру пишет, что подозреваемый требовал деньги от компании, обещая не распространять про нее негативную информацию. Речь идет о сумме в 1,3 миллиона рублей.

Срок ареста продлится до 11 декабря. Официальной информации не поступало, она уточняется.

Добавим, что Маркин является одним из активистов канала «Клуб Патриот» на Youtube. Он ходил по магазинам и искал просроченные товары.

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Всего на канале насчитывается 133 тысячи подписчиков, последнее видео выходило три недели назад.

Ранее ростовского авторитета Карлика осудили за вымогательство отеля в Таиланде.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Блогер#Общество
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