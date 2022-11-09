По словам депутата, сегодня огромное количество сил и средств Украины, натовских специалистов, наемников со всех стран, а также техника и вооружение стянуто в район Херсона.
«И если от генерального штаба поступило распоряжение об отводе войск с правого берега Днепра, то это делается с одной целью — недопущения массовой гибели наших солдат и подразделений добровольцев, которые находятся там», - отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник уверен, что дальше следует ожидать завершение обучения 300 тысяч мобилизованных россиян, а также их вооружение новейшими видами специальной техники и бронетехники.
«А затем, когда наступит зима, и закончится непролазная грязь по колено, мы начнем выравнивать ситуацию и уничтожать укрофашистов и националистов со всего света, которые там собрались», - резюмирует спикер.