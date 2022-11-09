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Донской депутат Водолацкий объяснил, почему Шойгу отвел войска на левый берег Днепра

9 ноября 17:53
Фото: duma. Gov. ru
Виктор Водолацкий
Российские военные займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. Эта позиция выбрана для спасения наших солдат, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По словам депутата, сегодня огромное количество сил и средств Украины, натовских специалистов, наемников со всех стран, а также техника и вооружение стянуто в район Херсона.

«И если от генерального штаба поступило распоряжение об отводе войск с правого берега Днепра, то это делается с одной целью — недопущения массовой гибели наших солдат и подразделений добровольцев, которые находятся там», - отмечает Виктор Водолацкий.

 

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Собеседник уверен, что дальше следует ожидать завершение обучения 300 тысяч мобилизованных россиян, а также их вооружение новейшими видами специальной техники и бронетехники.

«А затем, когда наступит зима, и закончится непролазная грязь по колено, мы начнем выравнивать ситуацию и уничтожать укрофашистов и националистов со всего света, которые там собрались», - резюмирует спикер. 

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