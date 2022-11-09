По его словам, ДТП произошло в регионе в среду, 9 ноября. Подробности аварии пока не раскрываются.
Губернатор признался, что ему тяжело об этом говорить. По его словам, погибший был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в области.
«Он многодетный отец, у него остались пятеро детей. В скором времени должен был родиться шестой», — уточнил Сальдо.
Напомним, что Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области.
Ранее он объяснял слова об эвакуации жителей Херсона в Ростовскую область.