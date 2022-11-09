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Как погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов

9 ноября 14:19
Фото: ТГ канал Кирилла Стремоусова
Кирилл Стремоусов
Являющийся замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов стал жертвой произошедшей аварии, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

По его словам, ДТП произошло в регионе в среду, 9 ноября. Подробности аварии пока не раскрываются.

Губернатор признался, что ему тяжело об этом говорить. По его словам, погибший был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в области.

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«Он многодетный отец, у него остались пятеро детей. В скором времени должен был родиться шестой», — уточнил Сальдо.

Напомним, что Стремоусов родился в 1976 году в Донецкой области. 

Ранее он объяснял слова об эвакуации жителей Херсона в Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Происшествия
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