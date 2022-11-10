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Орденом Александра Невского наградили главу ГУ МВД РФ по Ростовской области Агаркова

Вчера, 13:27
Фото: 61.мвд.рф
Олег Агарков
Глава регионального УМВД по Ростовской области Олег Агарков получил орден Александра Невского, сообщили в полиции.

В честь Дня сотрудника ОВД состоялось торжественное мероприятие, которое провел глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Он рассказал о подписанных президентом Владимиром Путиным указов о присвоении званий и награждении.

Генерал-лейтенант Агарков получил орден Александра Невского. А его заместитель Алексей Тимофеев стал генерал-майором.

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Колокольцев заявил, что сейчас сотрудникам приходится работать с повышенной нагрузкой. Он поблагодарил коллег за хорошую работу.

Ранее губернатор Василий Голубев наградил засекреченного героя СВО.


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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Награда#Общество#Илья Протвинов
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