Орденом Александра Невского наградили главу ГУ МВД РФ по Ростовской области Агаркова

В честь Дня сотрудника ОВД состоялось торжественное мероприятие, которое провел глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Он рассказал о подписанных президентом Владимиром Путиным указов о присвоении званий и награждении.
Генерал-лейтенант Агарков получил орден Александра Невского. А его заместитель Алексей Тимофеев стал генерал-майором.
Колокольцев заявил, что сейчас сотрудникам приходится работать с повышенной нагрузкой. Он поблагодарил коллег за хорошую работу.
Ранее губернатор Василий Голубев наградил засекреченного героя СВО.