В горбольнице № 20 в Ростове врачи спасли ногу школьника, попавшего под автобус. Ребенок стал жертвой дорожного происшествия, катаясь на велосипеде. К медикам он поступил с переломом пятки, также у мальчика от колена до голени были повреждены мягкие ткани опорно-двигательного аппарата. Ситуацию осложняло то, что мягко-тканный аппарат конечности был загрязнен проектором колеса автобуса. Это могло привести к инфекционному заражению и развитию гангрены. Ребенку пришлось бы ампутировать ногу.