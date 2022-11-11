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Ростовские врачи спасли от ампутации ногу ребенка, попавшего под автобус

Сегодня, 15:50
Фото: 1MI
В Ростове врачам удалось спасти от ампутации ногу ребенка, попавшего под автобус, рассказали в региональном Минздраве.

В горбольнице № 20 в Ростове врачи спасли ногу школьника, попавшего под автобус. Ребенок стал жертвой дорожного происшествия, катаясь на велосипеде. К медикам он поступил с переломом пятки, также у мальчика от колена до голени были повреждены мягкие ткани опорно-двигательного аппарата. Ситуацию осложняло то, что мягко-тканный аппарат конечности был загрязнен проектором колеса автобуса. Это могло привести к инфекционному заражению и развитию гангрены. Ребенку пришлось бы ампутировать ногу. 

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Однако ростовские врачи со всем профессионализмом подошли к оперированию юного пациента и спасли конечность. У ребенка есть шансы на полноценное восстановление. Сейчас он продолжает реабилитацию. 

Также сегодня сообщалось, что врачи городской больницы № 20 достали игрушку размером в семь сантиметров из желудка ребенка.

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