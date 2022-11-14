rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Участница проукраинской вечеринки объяснила почему заиграла «Ще не вмерла Украина»

Сегодня, 08:25
Фото: Социальные сети
Уроженка Донецка, которая сняла на видео вечеринку в ростовском кафе под песню «Ще не в мерла Украина» рассказала корреспонденту RostovGazeta, что мероприятие не связано со сдачей Херсона.

По словам автора завирусившегося в соцсетях видео из караоке под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина», ей непонятно, почему ростовчане осудили ролик за якобы проукраинскую провокацию и празднование «сдачи Херсона».

«Мы с подругами решили выехать отдохнуть, посидели в заведении и решили сходить попеть в караоке. Приехали, мне было плохо, я сидела, мои подруги танцевали. Тут какие-то девчонки заказали украинскую песню, я сняла это в сторис», — рассказала уроженка Донецка.

 

Приезжие из Донецка станцевали под песню «Ще не вмерла Украина» в ростовском кафе
Узнать подробнее

Автор видеоролика, где молодая компания подпевает Верке Сердючки добавила, что её не волнует, что происходит в Херсоне.

«Да не было никакого мероприятия, это такая тупая провокация, что везде сравнивают моё сторис с Херсоном», — считает девушка.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане в комментариях возмутились подобной вечеринке.

Ростовчане могут лишиться приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Узнать подробнее

Автор видеоролика, где молодая компания подпевает Верке Сердючки добавила, что её не волнует, что происходит в Херсоне.

«Да не было никакого мероприятия, это такая тупая провокация, что везде сравнивают моё сторис с Херсоном», — считает девушка.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане в комментариях возмутились подобной вечеринке.

Читайте также:
Ростовчане возмущены брошенными саженцами елок в парке «Дружба»
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
На Дону автовокзалы атакуют хакеры, а в Ростове закрывают проезд на Зеленый остров
Сегодня, 18:21
В Ростовской области 76% работодателей брали сотрудников на работу «по блату»
Сегодня, 20:38
Военный летчик рассказал, зачем нужны комнаты психоразгрузки в Ростовской области
Сегодня, 16:40
Вассерман объяснил, почему беженцы в Ростове устраивают проукраинские вечеринки
Сегодня, 16:39
Донские власти объяснили, почему курсы военной подготовки открыли только в Ростове
Сегодня, 19:16
Экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае
Сегодня, 22:17