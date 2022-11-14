Участница проукраинской вечеринки объяснила почему заиграла «Ще не вмерла Украина»

«Мы с подругами решили выехать отдохнуть, посидели в заведении и решили сходить попеть в караоке. Приехали, мне было плохо, я сидела, мои подруги танцевали. Тут какие-то девчонки заказали украинскую песню, я сняла это в сторис», — рассказала уроженка Донецка.