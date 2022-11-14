В России мобилизационная кампания проходила с 21 сентября по конец октября. О ее начале объявили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Говорилось, что набирать будут тех, кто уже служил или имеет боевой опыт. Так оно и произошло, хотя и случались ошибки, в том числе в Ростовской области. Тогда ребят возвращали домой.
В целом по стране установили план в 300 тысяч человек и каждому региону раздали мобилизационное задание. Но какое именно, до сих пор держат в секрете.
Каждому мобилизованному выплатят 195 тысяч рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В том числе деньги получат бойцы, заключившие в период спецоперации контракт на срок более года.
Для мобилизованных из Ростовской области предусмотрена региональная помощь. Это единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.
Кроме того, военнослужащим обещают высокие зарплаты и премии по итогам выполнения боевых задач. Также для них закупают необходимую экипировку и различные предметы, которые им требуются.
В Заксобрании области рассказали о материальной помощи мобилизованным, получившим тяжелые ранения в спецоперации. Размер выплаты должен составить 3,8 миллиона рублей.
Если человек получил первую группу инвалидности, то выплатят 2,2 миллиона рублей, вторую — 1,5 миллиона рублей. При третьей группе сумма составит 742 тысячи рублей.
В начале октября в пресс-службе главы региона рассказали, что область полностью выполнила план по частичной мобилизации. Но сколько человек призвали, не раскрывалось.
Через некоторое время людям продолжили приходить повестки, из-за чего появились вопросы к властям. Губернатор Василий Голубев прокомментировал эту ситуацию.
«Область получила новое мобилизационное задание, муниципальные призывные комиссии его выполняют. За соблюдением всех процедур будут следить представители прокуратуры, в том числе военной», — заявил губернатор.
Тогда комментарий поступил и от Госдумы, что частичная мобилизация не делится на этапы, а потому сообщения о «первом» и «втором» этапах в Ростовской области являются некорректными. СМИ со ссылкой на источник в Минобороны писали, что все это продолжение начавшейся 21 сентября частичной мобилизации.
Эту же информацию подтвердили в правительстве области.
«Задания постоянно идут, они уточняются, это вовсе не значит, что надо воспринимать это как новую волну мобилизации», — утверждала представитель пресс-службы донского правительства Ирина Четвертакова.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался перед президентом Владимиром Путиным, что призыв в рамках частичной мобилизации завершился. Он добавил, что дополнительных мобилизационных заданий не планируется.
Всего набрали 300 тысяч человек, которые будут выполнять боевые задачи в рамках СВО. Те, кто хочет попасть на спецоперацию, могут стать добровольцами.
Что касается Ростовской области, то больше всего людей призвали в Азовском, Сальском, Цимлянском и Октябрьском районах.
Пока информация о следующем этапе не поступала.