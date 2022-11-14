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Второй этап частичной мобилизации в Ростовской области

Сегодня, 08:11
Фото: mil.ru
Военнослужащие ВС РФ
Жители Ростовской области интересуются темой второго этапа частичной мобилизации и возможности его наступления. Как призывали людей, сколько им платят и что говорят власти, в материале RostovGazeta.

Завершилась ли частичная мобилизация в России

В России мобилизационная кампания проходила с 21 сентября по конец октября. О ее начале объявили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Говорилось, что набирать будут тех, кто уже служил или имеет боевой опыт. Так оно и произошло, хотя и случались ошибки, в том числе в Ростовской области. Тогда ребят возвращали домой.

В целом по стране установили план в 300 тысяч человек и каждому региону раздали мобилизационное задание. Но какое именно, до сих пор держат в секрете.

Сколько платят мобилизованным

Каждому мобилизованному выплатят 195 тысяч рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В том числе деньги получат бойцы, заключившие в период спецоперации контракт на срок более года.

Завершилась ли частичная мобилизация в Ростовской области
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Для мобилизованных из Ростовской области предусмотрена региональная помощь. Это единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужащим обещают высокие зарплаты и премии по итогам выполнения боевых задач. Также для них закупают необходимую экипировку и различные предметы, которые им требуются.

Сколько заплатят раненым участникам спецоперации

В Заксобрании области рассказали о материальной помощи мобилизованным, получившим тяжелые ранения в спецоперации. Размер выплаты должен составить 3,8 миллиона рублей.

Военнослужащий в медсанчасти
Фото: mil.ru
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Если человек получил первую группу инвалидности, то выплатят 2,2 миллиона рублей, вторую — 1,5 миллиона рублей. При третьей группе сумма составит 742 тысячи рублей.

 

Вторая волна в Ростовской области

В начале октября в пресс-службе главы региона рассказали, что область полностью выполнила план по частичной мобилизации. Но сколько человек призвали, не раскрывалось.

Через некоторое время людям продолжили приходить повестки, из-за чего появились вопросы к властям. Губернатор Василий Голубев прокомментировал эту ситуацию.

«Область получила новое мобилизационное задание, муниципальные призывные комиссии его выполняют. За соблюдением всех процедур будут следить представители прокуратуры, в том числе военной», — заявил губернатор.

Тогда комментарий поступил и от Госдумы, что частичная мобилизация не делится на этапы, а потому сообщения о «первом» и «втором» этапах в Ростовской области являются некорректными. СМИ со ссылкой на источник в Минобороны писали, что все это продолжение начавшейся 21 сентября частичной мобилизации.

Эту же информацию подтвердили в правительстве области.

«Задания постоянно идут, они уточняются, это вовсе не значит, что надо воспринимать это как новую волну мобилизации», — утверждала представитель пресс-службы донского правительства Ирина Четвертакова.

Когда завершилась частичная мобилизация

Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался перед президентом Владимиром Путиным, что призыв в рамках частичной мобилизации завершился. Он добавил, что дополнительных мобилизационных заданий не планируется.

Военнослужащие ЮВО на разгрузке
Фото: mil.ru

Всего набрали 300 тысяч человек, которые будут выполнять боевые задачи в рамках СВО. Те, кто хочет попасть на спецоперацию, могут стать добровольцами.

Что касается Ростовской области, то больше всего людей призвали в Азовском, Сальском, Цимлянском и Октябрьском районах.

Пока информация о следующем этапе не поступала. 

 

 

#Илья Протвинов#Общество#Мобилизация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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