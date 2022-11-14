Тогда комментарий поступил и от Госдумы, что частичная мобилизация не делится на этапы, а потому сообщения о «первом» и «втором» этапах в Ростовской области являются некорректными. СМИ со ссылкой на источник в Минобороны писали, что все это продолжение начавшейся 21 сентября частичной мобилизации.