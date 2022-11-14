В январе этого года житель Ростова приобрел тур в одну из страны Европейского Союза. Стоимость путевки составляла 336 тысяч рублей. Поездка должна была состояться с 25 по 31 марта. Однако полеты по зарубежным маршрутам были отменены 24 февраля, после начала спецоперации на Украине.
Ростовчан решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку у турфирмы. Та согласилась отдать 170 тысяч рублей и попросила перенести путешествие на другое время. Мужчина отказался. Не получив оставшейся суммы, он подал иск в суд.
Тот встал на сторону ростовчанина. Турфирму обязали вернуть мужчине 170 тысяч рублей за путевку и выплатить две тысячи рублей компенсации морального ущерба. Также компании назначили штраф в размере 87 тысяч рублей, уточняет «Дон 24».
Ранее сообщалось, что мобилизованным вернут деньги за купленные ЖД-билеты в Ростовской области.