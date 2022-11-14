В январе этого года житель Ростова приобрел тур в одну из страны Европейского Союза. Стоимость путевки составляла 336 тысяч рублей. Поездка должна была состояться с 25 по 31 марта. Однако полеты по зарубежным маршрутам были отменены 24 февраля, после начала спецоперации на Украине.