С необычной проблемой столкнулись жители улицы Орджоникидзе. У них из крана с 14 ноября течет черная вода.
Причина такого эффекта не раскрывается, но в комментариях появилось много шуток на эту тему. Пользователи написали, что вода похожа на нефть.
«Каменск-Шахтинский — это же курорт, грязевые ванны прямо в квартире», — пишут горожане.
«Делайте фото и видео, после чего отправляйте в прокуратуру. На сайт президента напишите», — предлагают пользователи.
«Я понимаю, когда после ремонта порыва может течь ржавая вода, но мазутного цвета…», — говорится в комментариях.
Ранее в Каменске-Шахтинском вводили режим ЧС из-за опасной питьевой воды.