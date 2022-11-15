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Черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября

Сегодня, 09:59
Фото: Подслушано в Каменске-Шахтинском
Черная вода льется из кранов в Каменске-Шахтинском Ростовской области
В Каменске-Шахтинском Ростовской области у части местных жителей из крана пошла вода черного цвета, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

С необычной проблемой столкнулись жители улицы Орджоникидзе. У них из крана с 14 ноября течет черная вода. 

Причина такого эффекта не раскрывается, но в комментариях появилось много шуток на эту тему. Пользователи написали, что вода похожа на нефть.

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«Каменск-Шахтинский — это же курорт, грязевые ванны прямо в квартире», — пишут горожане.

«Делайте фото и видео, после чего отправляйте в прокуратуру. На сайт президента напишите», — предлагают пользователи.

«Я понимаю, когда после ремонта порыва может течь ржавая вода, но мазутного цвета…», — говорится в комментариях. 

Ранее в Каменске-Шахтинском вводили режим ЧС из-за опасной питьевой воды.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня
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