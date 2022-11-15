Первыми на электробусах смогут прокатиться жители Ростова, Таганрога, Волгодонска и нескольких других городов. Голубев рассказал, что на своей недавней встречи с белорусскими коллегами обсуждал вопросы установки в этих городах зарядных устройств. В ближайшее время эта система должна заработать на полную мощь.