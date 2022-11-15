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Губернатор Голубев пообещал жителям Ростовской области запустить электробусы

Сегодня, 10:00
Фото: Drive Electro/СС0/wikimedia.org
Электробус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен, что в регионе заработают электробусы, об этом он заявил в прямом эфире одного из местных телеканалов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что в регионе точно начнут ходить электробусы. При их новых запусках обязательно будут учитывать прошлые недочеты. Например, в регионе создадут условия для зарядки электротранспорта.

Первыми на электробусах смогут прокатиться жители Ростова, Таганрога, Волгодонска и нескольких других городов. Голубев рассказал, что на своей недавней встречи с белорусскими коллегами обсуждал вопросы установки в этих городах зарядных устройств. В ближайшее время эта система должна заработать на полную мощь.

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Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подчеркнул важность передачи городу электробусов.

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