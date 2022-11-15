Бойцы тренируются на одном из полигонов в ЮВО. Им выдали спальные мешки, бензопилы, бензогенераторы.
В данный момент с военнослужащими организовали занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. С ними встретился и переговорил замгубернатора Вадим Артемов.
Бойцы передали просьбы, которые в основном касались социальной тематики. Они и их семьи получают необходимую помощь.
Ранее на помощь мобилизованным в области собрали более 530 миллионов рублей. На эти деньги закупят вещи для отправившихся на службу жителей региона.