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Более 531 млн рублей собрали на помощь мобилизованным в Ростовской области

Сегодня, 14:14
Фото: donland.ru
Мобилизованные военнослужащие
В Ростовской области удалось собрать 531 миллион рублей, которые направят на помощь мобилизованным местным жителям, сообщили в правительстве региона.

Добровольные пожертвования поступают на счет специального фонда. Треть собранных средств пришли от физических лиц.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что движение средств отслеживают на каждом этапе. Также проводится профессиональный системный аудит расходования денег.

На данный момент на помощь мобилизованным потратили 98 миллионов рублей. В том числе им покупают спальные мешки, свитера, перчатки.

Ранее жителю в Ростове вернули деньги за турпоездку, отмененную после начала СВО.

До этого власти региона снова пообещали решить проблемы снабжения мобилизованных.

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