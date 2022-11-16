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Глава СКР запросил доклад по отключению услуг ЖКХ на Кривошлыковском, 4 в Ростове

Сегодня, 10:13
Фото: rostov-gorod.ru
Кривошлыковский, 4 в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле об отключении услуг ЖКХ жителям дома в переулке Кривошлыковском, об этом сообщили в информационном центре СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о деталях расследования дела, возбужденного из-за прекращения поставок коммунальных ресурсов в один из аварийных домов Ростова.

Напомним, еще в конце лета 2022 года жителям дома № 4 в переулке Кривошлыковском отключили свет, воду и газ, ресурсоснажение восстановили только 14 октября, однако до того момента ростовчанам пришлось готовить пищу на кострах. 

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Сейчас в СК РФ сообщают, что дом до сих пор не обеспечили теплоснабжением, хотя отопительный сезон в Ростове начался 17 октября. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить доклад по расследованию дела о халатности и бездействии лиц, которые ответственны за обеспечение тепло- и газоснабжения жилого дома. 

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