Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о деталях расследования дела, возбужденного из-за прекращения поставок коммунальных ресурсов в один из аварийных домов Ростова.
Напомним, еще в конце лета 2022 года жителям дома № 4 в переулке Кривошлыковском отключили свет, воду и газ, ресурсоснажение восстановили только 14 октября, однако до того момента ростовчанам пришлось готовить пищу на кострах.
Сейчас в СК РФ сообщают, что дом до сих пор не обеспечили теплоснабжением, хотя отопительный сезон в Ростове начался 17 октября. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить доклад по расследованию дела о халатности и бездействии лиц, которые ответственны за обеспечение тепло- и газоснабжения жилого дома.