Сейчас в СК РФ сообщают, что дом до сих пор не обеспечили теплоснабжением, хотя отопительный сезон в Ростове начался 17 октября. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить доклад по расследованию дела о халатности и бездействии лиц, которые ответственны за обеспечение тепло- и газоснабжения жилого дома.