Напомним, в понедельник, 14 ноября, в Шахтах задержали одного из депутатов Городской думы Константина Чередниченко.
Ранее о причинах не сообщалось, однако в среду, 16 ноября, пресс-служба УФСБ по Ростовской области сообщила, что парламентарий был задержан в рамках дела о мошенничестве.
Оперативники зафиксировали причастность депутата к хищению более 430 тысяч рублей у местного предпринимателя, которому требовалась помощь, чтобы получить разрешение на установку ларьков на территории города.
Теперь в отношении Чередниченко завели уголовное дело, а сам он находится под домашним арестом.
Ранее предприниматель присвоила миллионы рублей, выделенные на озеленение территорий у дорог в Цимлянском районе.