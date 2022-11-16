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В Ростовской области депутата задержали по подозрению в обмане предпринимателей

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
В Шахтах в отношении депутата Гордумы Константина Чередниченко завели уголовное дело по статье «Мошенничество», об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Напомним, в понедельник, 14 ноября, в Шахтах задержали одного из депутатов Городской думы Константина Чередниченко. 

Ранее о причинах не сообщалось, однако в среду, 16 ноября, пресс-служба УФСБ по Ростовской области сообщила, что парламентарий был задержан в рамках дела о мошенничестве. 

Оперативники зафиксировали причастность депутата к хищению более 430 тысяч рублей у местного предпринимателя, которому требовалась помощь, чтобы получить разрешение на установку ларьков на территории города. 

В Ростовской области задержали депутата Константина Чередниченко 14 ноября
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Теперь в отношении Чередниченко завели уголовное дело, а сам он находится под домашним арестом. 

Ранее предприниматель присвоила миллионы рублей, выделенные на озеленение территорий у дорог в Цимлянском районе.

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