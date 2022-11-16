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В Ростовской области задержали депутата Константина Чередниченко 14 ноября

Сегодня, 07:05
Фото: Дума г. Шахты
Константин Чередниченко
В Ростовской области в начале рабочей недели задержали депутата шахтинской Гордумы Константина Чередниченко, об этом сообщило городское издание «КВУ».

В издании со ссылкой на собственные источники рассказали, что в понедельник, 14 ноября, в Шахтах задержали депутата Гордумы Константина Чередниченко, которого выдвинули в качестве представителя поселка Майского. 

Причина задержания народного избранника пока остается неизвестной, а сам депутат является участником нескольких городских комитетов, а именно комитета по депутатской этике, по ЖКХ и по градостроительству, землепользованию и транспорту. 

Официальных комментариев о задержании депутата пока местные власти не предоставляли. 

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