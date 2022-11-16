В издании со ссылкой на собственные источники рассказали, что в понедельник, 14 ноября, в Шахтах задержали депутата Гордумы Константина Чередниченко, которого выдвинули в качестве представителя поселка Майского.
Причина задержания народного избранника пока остается неизвестной, а сам депутат является участником нескольких городских комитетов, а именно комитета по депутатской этике, по ЖКХ и по градостроительству, землепользованию и транспорту.
Официальных комментариев о задержании депутата пока местные власти не предоставляли.