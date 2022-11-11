Напомним, в 2020 году портал RostovGazeta уже рассказывал о том, что в Ростове идут суды за судьбу автосалонов «Юг-Моторс», находящихся в переулке 1-м Машиностроительном. Общая площадь строений составляла 0,6 гектара, и компания депутата обратилась в Верховный суд, чтобы сохранить эти площади. Однако суд отказался рассматривать спор и не дал компании легализовать построенные автосалоны, после чего салоны было необходимо снести в срок до сентября 2021 года, но они продолжили свою работу и дальше.