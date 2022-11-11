Напомним, в 2020 году портал RostovGazeta уже рассказывал о том, что в Ростове идут суды за судьбу автосалонов «Юг-Моторс», находящихся в переулке 1-м Машиностроительном. Общая площадь строений составляла 0,6 гектара, и компания депутата обратилась в Верховный суд, чтобы сохранить эти площади. Однако суд отказался рассматривать спор и не дал компании легализовать построенные автосалоны, после чего салоны было необходимо снести в срок до сентября 2021 года, но они продолжили свою работу и дальше.
Портал «Ъ-Юг» рассказал, что недавно «Юг-Моторс» обратились в суд, чтобы отменить решение последней инстанции с учетом вновь открывшихся обстоятельств, поскольку у них появилась информация о разрешении на строительство объектов. Юристы не в полной мере уверены, что им удастся признать недействительным решение суда, которое вступило в законную силу более двух лет назад, однако продолжение судебных разбирательств позволит продлить исполнение решение и не сносить салоны, признанные самовольными постройками.
Напомним, компания «Юг-Моторс» занимается реализацией автомобилей KIA в Ростове-на-Дону, а выручка предприятия составила по итогам прошлого года более 1,8 миллиарда рублей с чистой прибылью около 13,5 миллиона рублей. Компания обеспечивает рабочими местами 67 человек и принадлежит депутату городской думы Вячеславу Камышному.