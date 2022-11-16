Местным жителям при выходе на улицу стоит учитывать, что может начаться мокрый снег с дождем. Утром сложится туманная погода, что может стать причиной ограничения видимости на дорогах.
Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду, поэтому лучше не ходить рядом с деревьями. Температура днем поднимется до шести градусов.
По данным синоптиков, в Ростове осадков не будет, но в четверг и пятницу пройдут дожди. К концу недели ожидаются заморозки.
Ранее в центре Ростова из-за сильного ветра балкон рухнул на припаркованный автомобиль.