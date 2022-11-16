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В Ростовской области в ближайшее время ожидается мокрый снег и дождь

Сегодня, 06:18
Фото: unsplash.com
Птица под мокрым снегом с дождем

Мокрый снег ожидается в Ростовской области в ближайшие часы

В Ростовской области в среду, 16 ноября, ожидаются осадки в виде снега, сообщили в УМЧС по региону.
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Погода

Местным жителям при выходе на улицу стоит учитывать, что может начаться мокрый снег с дождем. Утром сложится туманная погода, что может стать причиной ограничения видимости на дорогах. 

Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду, поэтому лучше не ходить рядом с деревьями. Температура днем поднимется до шести градусов. 

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По данным синоптиков, в Ростове осадков не будет, но в четверг и пятницу пройдут дожди. К концу недели ожидаются заморозки. 

Ранее в центре Ростова из-за сильного ветра балкон рухнул на припаркованный автомобиль.

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