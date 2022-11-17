В данный момент проводится изучение существующих предложений. Это позволит составить технические требования и понять особенности использования транспорта в городских условиях.
Кроме того, специалисты подберут необходимые для Ростова технические параметры. Логвиненко назвал приоритетным вопрос обновления транспорта.
Также в городе построят новые трамвайные сети, закупят более 60 трамваев и возведут два депо. В январе 2023 года начнутся строительные работы.
Напомним, что в Ростове-на-Дону проезд в трамваях и троллейбусах подорожал с 1 ноября до 28 рублей.