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Администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года

Сегодня, 09:38
Фото: Leonar25/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Электробус
Ростов-на-Дону до конца 2023 года закупит 20 новых электробусов в рамках программы модернизации электротранспорта, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В данный момент проводится изучение существующих предложений. Это позволит составить технические требования и понять особенности использования транспорта в городских условиях.

Кроме того, специалисты подберут необходимые для Ростова технические параметры. Логвиненко назвал приоритетным вопрос обновления транспорта.

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Также в городе построят новые трамвайные сети, закупят более 60 трамваев и возведут два депо. В январе 2023 года начнутся строительные работы.

Напомним, что в Ростове-на-Дону проезд в трамваях и троллейбусах подорожал с 1 ноября до 28 рублей.


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#Илья Протвинов#Трамвай#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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