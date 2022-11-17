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«Тоже мне удивили»: ростовчане высказались о сомнительном мясе в детсадах

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI

Ростовчан не удивили поставки в детсады и школы сомнительного мяса

В Ростовской области в детские образовательные организации завозили мясо с неверным сроком годности, что вызвало обсуждение в соцсетях, заявили в областном управлении Россельхознадзора.

Проведенная проверка показала, что «Цимлянские-мясопродукты» привозили мясную продукцию с измененными сроками годности в большую сторону. Товар получали детские сады, школы и интернаты. 

В управлении заявили, что подобная продукция может быть опасной. В соцсетях пользователи написали, что не удивились происходящему. 

"Тоже мне удивили...", - пишут горожане.

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"А потом сетуют, что в школьных столовых никто есть не хочет. Детский общепит себя так дискредитировал, что никто не удивляется протухшему мясу в поставках. Это уже обыденность", - сообщают ростовчане.

"В Таганроге давно дети не хотят есть садиковскую еду", - говорится в комментариях. 

"Ну да, а в садах и школах никто не знал", - сообщают подписчики. 

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#Илья Протвинов#Мясо#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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