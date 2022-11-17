Проведенная проверка показала, что «Цимлянские-мясопродукты» привозили мясную продукцию с измененными сроками годности в большую сторону. Товар получали детские сады, школы и интернаты.
В управлении заявили, что подобная продукция может быть опасной. В соцсетях пользователи написали, что не удивились происходящему.
"Тоже мне удивили...", - пишут горожане.
"А потом сетуют, что в школьных столовых никто есть не хочет. Детский общепит себя так дискредитировал, что никто не удивляется протухшему мясу в поставках. Это уже обыденность", - сообщают ростовчане.
"В Таганроге давно дети не хотят есть садиковскую еду", - говорится в комментариях.
"Ну да, а в садах и школах никто не знал", - сообщают подписчики.