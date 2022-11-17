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В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов

Сегодня, 08:07
Фото: donland.ru
Снегопад в Ростовской области
Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о сложных погодных условиях, которые будут сохраняться до 22 ноября, сообщает управление по делам ГО и ЧС.
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Погода

В четверг и пятницу, 17 и 18 ноября, ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Ночью из-за похолоданий на дорогах может появиться гололед. 

Не исключены налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер усилится до 20 метров в секунду, ранее этого было достаточно для падения деревьев. 

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Сильные осадки и ветер будут сохраняться также с 19 по 22 ноября. Это может привести к подтоплениями, обрывам проводов, падению рекламных конструкций. 

Местных жителей попросили обходить стороной легкие постройки. 

Ранее в центре Ростова балкон рухнул на припаркованный автомобиль из-за сильного ветра.
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