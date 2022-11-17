В четверг и пятницу, 17 и 18 ноября, ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Ночью из-за похолоданий на дорогах может появиться гололед.
Не исключены налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер усилится до 20 метров в секунду, ранее этого было достаточно для падения деревьев.
Сильные осадки и ветер будут сохраняться также с 19 по 22 ноября. Это может привести к подтоплениями, обрывам проводов, падению рекламных конструкций.
Местных жителей попросили обходить стороной легкие постройки.