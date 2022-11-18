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СМИ сообщили о самолете Superjet, который приземлился в ростовском аэропорту Платов

Сегодня, 18:37
Фото: wikipedia.org
Российский Superjet 100 зашел в закрытую зону около Донбасса, а затем приземлился в Ростове, сообщает издание news.ru со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Самолет Sukhoi Superjet 100-95B российской авиакомпании Redwings 18 ноября вошел в закрытую зону полетов в районе административной границы с ДНР и ЛНР. Конечной точкой полета воздушного судна стал ростовский аэропорт Платов, официально не принимающий рейсы с 24 февраля. 

СМИ сообщают, что Superjet якобы вылетел из московского аэропорта Внуково, обогнул Тамбов, Воронеж и Липецк. Затем самолет задержался в небе над Шахтами Ростовской области, как раз недалеко от Донбасса, и вскоре приземлился в Ростове, пишет издание news.ру.

Официальной информации о полете Superjet пока не поступало. 

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Напомним, сегодня Росавиация продлила запрет на полеты на Юге России до 27 ноября. До этого министр транспорта Окунев назвал небо над Ростовом небезопасным.

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