СМИ сообщили о самолете Superjet, который приземлился в ростовском аэропорту Платов

СМИ сообщают, что Superjet якобы вылетел из московского аэропорта Внуково, обогнул Тамбов, Воронеж и Липецк. Затем самолет задержался в небе над Шахтами Ростовской области, как раз недалеко от Донбасса, и вскоре приземлился в Ростове, пишет издание news.ру.