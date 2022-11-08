В заявке указано, что АО УК «Аэропорты регионов» выступила заказчиком запроса предложений на услуги санитарной обработки помещений и территорий, в том числе — избавление от крыс, насекомых и клещей. В базовой заявке стоимость услуг составила 0 рублей, однако в сопроводительных документах есть форма расчета стоимости работ, ссылка на документ осталась неактивной.