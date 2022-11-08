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В Ростовской области в здании закрытого аэропорта Платов потравят крыс и тараканов

8 ноября 13:47
Фото: elvissa/CC BY 2.0/flickr.com
Управляющая компания «Аэропорты регионов» ищет подрядчика, который предоставит аэропорту Платов услуги дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке, заявка появилась на портале госзакупок.

В заявке указано, что АО УК «Аэропорты регионов» выступила заказчиком запроса предложений на услуги санитарной обработки помещений и территорий, в том числе — избавление от крыс, насекомых и клещей. В базовой заявке стоимость услуг составила 0 рублей, однако в сопроводительных документах есть форма расчета стоимости работ, ссылка на документ осталась неактивной. 

В проекте договора указано, что прием заявок закроют 17 ноября, а итоги подведут 23 января 2023 года. После этого подрядчик сможет заключить контракт на выполнение работ с АО «Ростоваэроинвест» и начать работы на территориях аэропорта Платов в станице Грушевской Аксайского района. 

Открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону перенесли на 9 ноября
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Напомним, ранее в Ростовской области продлили запрет на полеты до 15 ноября, аэропорт Платов остается закрыты в течение восьми месяцев. 

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