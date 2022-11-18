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В Ростове задержали три тысячи искусственных цветов из Китая

Сегодня, 06:50
Фото: unsplash.com
Искуственные цветы
На железнодорожной станции Ростов-Товарный задержали контейнеры с тремя тысячами искусственных цветов из Китая, сообщили в Южном таможенном управлении.

Декларация на цветы поступила в Дальневосточный таможенный пункт, а фактически товар доставили в Ростов-на-Дону.  По словам хозяина цветов, путаница произошла из-а неправильного заполнения декларации.

«По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в ЮТУ.

Отмечается, что с октября 2021 года на Ростовской таможне выявили более 60 нарушений при электронной декларации.

Ранее в Ростовской области обнаружили склад с импортным табаком и алкоголем, общая стоимость товара превысила 30 миллионов рублей.

 

 

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