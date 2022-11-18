Декларация на цветы поступила в Дальневосточный таможенный пункт, а фактически товар доставили в Ростов-на-Дону. По словам хозяина цветов, путаница произошла из-а неправильного заполнения декларации.
«По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в ЮТУ.
Отмечается, что с октября 2021 года на Ростовской таможне выявили более 60 нарушений при электронной декларации.
Ранее в Ростовской области обнаружили склад с импортным табаком и алкоголем, общая стоимость товара превысила 30 миллионов рублей.