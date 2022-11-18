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В Ростовской области у 137 беженцев из новых регионов выявили ВИЧ

Сегодня, 09:15
Фото: unsplash.com
Капельница
В Ростовской области поставили на учет 137 человек с ВИЧ из числа беженцев из присоединенных к России регионов, сообщил РБК со ссылкой на региональный Минздрав.
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Беженцы

Как пишет издание, все беженцы с ВИЧ получают назначенную им ранее терапию, на это выделили 3,6 миллиона рублей.

Всего же с начала специальной военной операции в Россию прибыло минимум 60 тысяч инфицированных ВИЧ беженцев из Донбасса и других присоединенных регионов. Больных ВИЧ беженцев также зарегистрировали в Пензенской, Курской, Новосибирской, Калужской, Челябинской, Воронежской, Московской областях и Бурятии.

 

 

 

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