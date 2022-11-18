Как пишет издание, все беженцы с ВИЧ получают назначенную им ранее терапию, на это выделили 3,6 миллиона рублей.
Всего же с начала специальной военной операции в Россию прибыло минимум 60 тысяч инфицированных ВИЧ беженцев из Донбасса и других присоединенных регионов. Больных ВИЧ беженцев также зарегистрировали в Пензенской, Курской, Новосибирской, Калужской, Челябинской, Воронежской, Московской областях и Бурятии.
Ранее ростовчане пожаловались на то, что они боятся забирать почту из почтовых ящиков из-за угрозы ВИЧ.