«Они[прим. редакции — дети] могут наткнутся на шприцы, и, естественно, любопытство берет вверх, и они их могут потрогать и случайно уколоться. От этого высокий риск заразиться ВИЧ, гепатитом и подобными заболеваниями», — сказано в обращении жильцов, которые просили свои УК установить видеодомофоны, но получили отказ.