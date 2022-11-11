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Почтальон звонит дважды: ростовчане боятся забирать почту из-за угрозы ВИЧ

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
Почтовые ящики в подъезде

Ростовчане жалуются на угрозу ВИЧ из-за использованных шприцов в почтовых ящиках

В Ростове жители Первомайского района пожаловались на наркозависимых, проникающих в подъезд и оставляющих использованные шприцы в почтовых ящиках, обращение появилось на портале городского благоустройства.

В Ростове жители улице Днепропетровской, 8 в Первомайском районе сообщили, что в последнее время в их доме участились случаи, когда наркозависимые проникают в подъезд, представляясь курьерами или почтальонами, чтобы принять наркотические препараты. 

Горожане заявили, что последние несколько дней они на регулярной основе находят в почтовых ящиках использованные шприцы, вату и упаковки от лекарств, что создает риски и для взрослых, и детей, которые забирают почту. 

«Они[прим. редакции — дети] могут наткнутся на шприцы, и, естественно, любопытство берет вверх, и они их могут потрогать и случайно уколоться. От этого высокий риск заразиться ВИЧ, гепатитом и подобными заболеваниями», — сказано в обращении жильцов, которые просили свои УК установить видеодомофоны, но получили отказ.

Сейчас ростовчане обратились к властям, чтобы те повлияли на управляющие компании и помогли решить возникшую проблему. 

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Ранее бывший наркоман поделился с ростовчанами своей историей борьбы с зависимостью.

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