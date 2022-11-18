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Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Законодательство не предусматривает списание коммунального долга по желанию собственника жилья или квартиросъемщика. Однако этот долг может быть списан в случае признания гражданина банкротом, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Спикер разъясняет, что в случае признания гражданина банкротом, законодательство допускает и списание долга по ЖКХ.

«То есть, когда все кредиты и долги по ЖКХ будут включены в общую массу, а человека признают банкротом, долг по ЖКХ будет списан. По законодательству это допускается», - отмечает Антон Габович.

При этом единственного жилья гражданина не лишат.

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Однако, собеседник предупреждает, что если списавший долг не будет снова оплачивать платежные квитанции по коммуналке, то они по-прежнему будут ложиться на человека долговым бременем.

«Полное списание долга по ЖКХ предусмотрено лишь в случае смерти человека. В этом случае родственники подают в организацию, которая управляет домом, копию свидетельства о смерти, подтверждающие документы, и все долги будут списаны», - резюмирует юрист.

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