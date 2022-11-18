Спикер разъясняет, что в случае признания гражданина банкротом, законодательство допускает и списание долга по ЖКХ.
«То есть, когда все кредиты и долги по ЖКХ будут включены в общую массу, а человека признают банкротом, долг по ЖКХ будет списан. По законодательству это допускается», - отмечает Антон Габович.
При этом единственного жилья гражданина не лишат.
Однако, собеседник предупреждает, что если списавший долг не будет снова оплачивать платежные квитанции по коммуналке, то они по-прежнему будут ложиться на человека долговым бременем.
«Полное списание долга по ЖКХ предусмотрено лишь в случае смерти человека. В этом случае родственники подают в организацию, которая управляет домом, копию свидетельства о смерти, подтверждающие документы, и все долги будут списаны», - резюмирует юрист.