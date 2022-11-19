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В Ростове власти взяли на контроль ремонт теплотрассы на Толмачева

Сегодня, 12:48
Фото: Алексей Логвиненко
В Ростове утечку теплоносителя на Толмачева собираются устранить к 20.00 мск, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации рассказал, что в настоящий момент аварийные службы завершают работы на месте прорыва теплотрассы на улице Толмачева, который лишил отопления и горячей воды часть города

Сити-менеджер уточнил, что в настоящий момент из-за ремонта снизили показатели температуры теплоносителя, который обеспечивает теплом жителей Советского, Железнодорожного и Ленинского районов. 

В ликвидации утечки задействовали три бригады ремонтников с пятью единицами спецтехники, которые работают на объекте, расположенном на глубине более пяти метров. 

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«Поставил задачу как можно быстрее вернуть тепло в дома жителей», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко, по его словам, работы закончить планируется к 20.00 мск.  

Сити-менеджер также попросил жителей проявить понимание в рамках сложившейся ситуации и сообщил, что взял проблему на личный контроль.

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