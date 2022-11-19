Глава администрации рассказал, что в настоящий момент аварийные службы завершают работы на месте прорыва теплотрассы на улице Толмачева, который лишил отопления и горячей воды часть города.
Сити-менеджер уточнил, что в настоящий момент из-за ремонта снизили показатели температуры теплоносителя, который обеспечивает теплом жителей Советского, Железнодорожного и Ленинского районов.
В ликвидации утечки задействовали три бригады ремонтников с пятью единицами спецтехники, которые работают на объекте, расположенном на глубине более пяти метров.
«Поставил задачу как можно быстрее вернуть тепло в дома жителей», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко, по его словам, работы закончить планируется к 20.00 мск.
Сити-менеджер также попросил жителей проявить понимание в рамках сложившейся ситуации и сообщил, что взял проблему на личный контроль.