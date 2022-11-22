Согласно данным реестра, в понедельник, 21 ноября, было опубликовано положительное заключение на проект реконструкции мечети в Ворошиловском районе города по адресу улица Фурмановская, 131.
Экспертизу провело ООО «ГЕОСПЭК», а застройщиком и техническим заказчиком выступила централизованная религиозная организация «Центральное духовное управление мусульман Ростовской области».
Сроки работ в соборной мечети пока неизвестны, однако в духовном управлении сообщается, что уже сейчас мечеть играет очень важную роль в жизни религиозной общины, так как в ней находятся не только помещения для молитв и бесед с муфтием, но также два класса медресе.
«На пятничной молитве одновременно в самой мечети могут вместится до 1500 человек и не все желающие помещаются внутри мечети, поэтому около 600 человек вынуждены молится под навесом во дворе мечети», — сказано в сообщении, посвященном истории соборной мечети.
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