Сроки работ в соборной мечети пока неизвестны, однако в духовном управлении сообщается, что уже сейчас мечеть играет очень важную роль в жизни религиозной общины, так как в ней находятся не только помещения для молитв и бесед с муфтием, но также два класса медресе.