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В Ростове реконструируют соборную мечеть на улице Фурмановской

Сегодня, 13:12
В Ростове будут реконструировать мечеть на улице Фурмановской
В Ростове экспертиза опубликовала положительное заключение на ремонт мечети на улице Фурмановской, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно данным реестра, в понедельник, 21 ноября, было опубликовано положительное заключение на проект реконструкции мечети в Ворошиловском районе города по адресу улица Фурмановская, 131.

Экспертизу провело ООО «ГЕОСПЭК», а застройщиком и техническим заказчиком выступила централизованная религиозная организация «Центральное духовное управление мусульман Ростовской области». 

Сроки работ в соборной мечети пока неизвестны, однако в духовном управлении сообщается, что уже сейчас мечеть играет очень важную роль в жизни религиозной общины, так как в ней находятся не только помещения для молитв и бесед с муфтием, но также два класса медресе.  

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«На  пятничной молитве одновременно в самой мечети могут вместится до 1500 человек и не все желающие помещаются внутри мечети, поэтому около 600 человек вынуждены молится под навесом во дворе мечети», — сказано в сообщении, посвященном истории соборной мечети. 

Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют здание музея искусств. 

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