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Юрист рассказал, как ростовчанам раз в жизни можно получить более 200 тысяч рублей

Сегодня, 09:01
Фото: unsplash.com
Как ростовчанину получить 200 тыс руб
Правом получения части налогового вычета могут воспользоваться все ростовчане, которые платят НДФЛ, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Собеседник разъясняет, что налоговой вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, из которого выплачивается налог. Иногда — это возврат части ранее оплаченного налога на доходы физического лица.

«Получить налоговый вычет может любой гражданин России, который платит НДФЛ. Это касается тех, кто купил квартиру, потратил деньги на обучение, лечение или фитнес», - отмечает Габович.

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Собеседник подчеркивает, что налоговые вычеты бывают разные. Стандартный, социальный, имущественный, профессиональный, инвестиционный.

«Самый популярный налоговый вычет дается один раз в жизни при покупке жилья. С учетом лимита, это два миллиона рублей. Человек может вернуть 13% от этой суммы — до 260 тысяч рублей», - уточняет юрист.

Также, по его словам, налоговый вычет может быть и по процентам за ипотеку. Лимит в этом случае предусмотрен три миллиона рублей. Вернуть можно также 13%, но не более 390 тысяч рублей.

«Однако вычеты за квартиру не положены, если ее продает близкий родственник или член семьи», - добавляет собеседник.

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